Зорин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.1969
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зорин Михаил Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зорина Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зорина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Зорина Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зорина Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Зорина Прасковья
Рождение ребёнка
19.01.1925
Дочь: Векшина (Зорина) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Зорина Прасковья
Летиково, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1927
Мать ребёнка: Зорина Прасковья
Алферово, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
?.03.1969