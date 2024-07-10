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Зорин Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зорин Михаил Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Зорина Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зорин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Зорина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Зорина Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зорина Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Зорина Прасковья

Рождение ребёнка
19.01.1925

Дочь: Векшина (Зорина) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Зорина Прасковья

Летиково, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
16.01.1927

Сын: Зорин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Зорина Прасковья

Алферово, Мышкинский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
?.03.1969

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