Абрамкина Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1899
Сын: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович
Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евдокия Никоноровна
Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Никоноровна
Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно