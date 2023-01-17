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Абрамкина Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Родькино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Родькино, Ковылкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.01.1899

Сын: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович

Рождение ребёнка
1901

Сын: Илюшин Захар Никонорович

Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Илюшин Ион Никонорович

Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евдокия Никоноровна

Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Никоноровна

Отец ребёнка: Козонурдов Никонор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козонурдов Никонор Иванович

Смерть
Неизвестно
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