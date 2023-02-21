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Козонурдов Никонор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1899

Сын: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович

Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Илюшин Захар Никонорович

Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1902

Сын: Илюшин Ион Никонорович

Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Евдокия Никоноровна

Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казанурдова Евдокия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Никоноровна

Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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