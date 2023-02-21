Козонурдов Никонор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1899
Сын: Илюшин (козонурдов) Павел Никонорович
Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1901
Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Евдокия Никоноровна
Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Никоноровна
Мать ребёнка: Казанурдова Евдокия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно