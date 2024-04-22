Таскин Елиферий Демидович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1819 ст.
Дата смерти20.06.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Вычислено 1819 ст.
Отец: Таскин Демид Тимофеевич
Исповедные росписи Ужурской Петро-Павловской церкви 1831 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.
Дочь: Наталья Елиферьевна
Мать ребёнка: Таскина Варвара Дмитриевна
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Сын: Таскин Егор (Георгий) Елиферьевич
Мать ребёнка: Таскина Варвара Дмитриевна
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
01.11.1849 ст.
Сын: Таскин Михаил Елиферьевич
Мать ребёнка: Таскина Варвара Дмитриевна
Поручитель
13.01.1852 ст.
Поручитель у невесты Таскиной Параскевы Васильевой
Поручитель
19.04.1859 ст.
У Василия Демидова Таскина
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.06.1880 ст.
60 лет, от старости