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Таскин Елиферий Демидович

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1819 ст.

Дата смерти

20.06.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1819 ст.

Отец: Таскин Демид Тимофеевич

Мать: Таскина Евдокия Матвеевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Исповедные росписи Ужурской Петро-Павловской церкви 1831 года
Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.

Дочь: Наталья Елиферьевна

Мать ребёнка: Таскина Варвара Дмитриевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Сын: Таскин Егор (Георгий) Елиферьевич

Мать ребёнка: Таскина Варвара Дмитриевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
01.11.1849 ст.

Сын: Таскин Михаил Елиферьевич

Мать ребёнка: Таскина Варвара Дмитриевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Поручитель
13.01.1852 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Поручитель у невесты Таскиной Параскевы Васильевой
Поручитель
19.04.1859 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
У Василия Демидова Таскина
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскина Варвара Дмитриевна

Смерть
20.06.1880 ст.
Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
60 лет, от старости
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