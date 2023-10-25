Таскина Варвара Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.
Дочь: Наталья Елиферьевна
Отец ребёнка: Таскин Елиферий Демидович
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.
Сын: Таскин Егор (Георгий) Елиферьевич
Отец ребёнка: Таскин Елиферий Демидович
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
01.11.1849 ст.
Сын: Таскин Михаил Елиферьевич
Отец ребёнка: Таскин Елиферий Демидович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1858 ст.
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год