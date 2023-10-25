Таскина Варвара Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскина Варвара Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

НА
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1841 ст.

Дочь: Наталья Елиферьевна

Отец ребёнка: Таскин Елиферий Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1847 ст.

Сын: Таскин Егор (Георгий) Елиферьевич

Отец ребёнка: Таскин Елиферий Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
01.11.1849 ст.

Сын: Таскин Михаил Елиферьевич

Отец ребёнка: Таскин Елиферий Демидович

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таскин Елиферий Демидович

Смерть
До 1858 ст.
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д599 Уж.вол. 1858 год
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