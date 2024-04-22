Таскин Егор (Георгий) Елиферьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таскин Егор (Георгий) Елиферьевич

Место рождения

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Вычислено 1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847 ст.

Отец: Таскин Елиферий Демидович

Мать: Таскина Варвара Дмитриевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Таскин Архип Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
17.11.1878 ст.

Дочь: Таскина Екатерина Георгиевна

Мать ребёнка: Таскина Ксения Андреевна

Ужур, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: д.Кулуна поселенцы Никита Петров Демченко и поселенческая девица Хиония Иоаннова Толекосова (?).
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таскина Ксения Андреевна

Смерть
Неизвестно
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