Таскин Егор (Георгий) Елиферьевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1847 ст.
Ревизские сказки ГАКК Ф160 Оп3 Д407 Ужурская волость 1850 (крестьяне)
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Рождение ребёнка
17.11.1878 ст.
Дочь: Таскина Екатерина Георгиевна
Мать ребёнка: Таскина Ксения Андреевна
Восприемники: д.Кулуна поселенцы Никита Петров Демченко и поселенческая девица Хиония Иоаннова Толекосова (?).
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таскина Ксения Андреевна
Смерть
Неизвестно