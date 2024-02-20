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Корсун Карп Тимофеевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

После 1892

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Корсун Тимофей Тимофеевич

Мать: Корсун Марфа Григорьевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1873

Сын: Корсун Яков Карпович

Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.01.1882

Сын: Корсун Григорий Карпович

Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая Церковь,м/к 1882г.лист № 57,зап.№ 12, ГАДО, Ф - 265-1-5
Рождение ребёнка
29.11.1884

Сын: Корсун Андрей Карпович

Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.07.1887

Дочь: Анна Карповна

Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
08.07.1887

Сын: Корсун Тимофей Карпович

Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1888

Сын: Корсун Николай Карпович

Мать ребёнка: Корсунова Мария Самсоновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
После 1892
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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