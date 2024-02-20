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Корсун Яков Карпович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

22.11.1880

Пол

Мужской

Отец

Около 1835 г.р.

Мать

Около 1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Корсун Карп Тимофеевич

Мать: Корсунова Мария Самсоновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
22.11.1880
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина | Троицкая церковь,м/к 1880г.,лист № 129,зап.№ 46, ГАДО , Ф - 265-1-5
Похороны
24.11.1880
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
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