Корсун Яков Карпович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1873
Дата смерти22.11.1880
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Корсун Карп Тимофеевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
22.11.1880
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-скарлатина | Троицкая церковь,м/к 1880г.,лист № 129,зап.№ 46, ГАДО , Ф - 265-1-5
Похороны
24.11.1880
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука