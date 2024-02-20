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Корсун Андрей Карпович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

29.11.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1854

Дочь: Агрипина Андреевна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение
29.11.1884

Отец: Корсун Карп Тимофеевич

Мать: Корсунова Мария Самсоновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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