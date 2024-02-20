Корсун Андрей Карпович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения29.11.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1854
Дочь: Агрипина Андреевна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение
29.11.1884
Отец: Корсун Карп Тимофеевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Смерть
Неизвестно