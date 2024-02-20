Корсун Марфа Григорьевна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
После 1830
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1835
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Угнивенко Устинья Тимофеевна
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
27.01.1862
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-105-827, м/к 1862г.,зап-9
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Харченко Христина Тимофеевна
Отец ребёнка: Корсун Тимофей Тимофеевич
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,х.Шабановка
Смерть
Неизвестно