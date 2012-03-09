Хикматуллин Фоат Салимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хикматуллин Фоат Салимович

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Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1952

Дата смерти

09.03.2012

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952

Отец: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

Мать: Хикматуллина Хатира Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.12.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.11.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.03.2012
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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