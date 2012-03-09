Хикматуллин Фоат Салимович
Место рождения
Дата рождения04.11.1952
Дата смерти09.03.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1952
Рождение ребёнка
24.07.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.12.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.11.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.03.2012