Хикматуллина (Хайруллина) Хатира Халильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХикматуллина (Хайруллина) Хатира Халильевна

Хикматуллина (Хайруллина) Хатира Халильевна

avatar

Место рождения

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

06.08.1926

Дата смерти

22.09.1991

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1926

Отец: Халилулла Хайруллин

Мать: Хайруллина Сакина Хайрулловна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

Рождение ребёнка
01.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

Рождение ребёнка
27.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1952

Сын: Хикматуллин Фоат Салимович

Отец ребёнка: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
22.09.1991
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.