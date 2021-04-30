Хикматуллина (Хайруллина) Хатира Халильевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1926
Дата смерти22.09.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1926
Отец: Халилулла Хайруллин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.11.1949
Рождение ребёнка
27.04.1951
Рождение ребёнка
04.11.1952
Сын: Хикматуллин Фоат Салимович
Отец ребёнка: Хикматуллин Салимжан Хикматуллович
Рождение ребёнка
19.07.1954
Рождение ребёнка
05.05.1957
Рождение ребёнка
27.06.1960
Рождение ребёнка
29.09.1965
Смерть
22.09.1991