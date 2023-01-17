Хикматуллин Салимжан Хикматуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1919
Дата смерти12.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1949
Рождение ребёнка
27.04.1951
Рождение ребёнка
04.11.1952
Сын: Хикматуллин Фоат Салимович
Мать ребёнка: Хикматуллина Хатира Халильевна
Рождение ребёнка
19.07.1954
Рождение ребёнка
05.05.1957
Рождение ребёнка
27.06.1960
Рождение ребёнка
29.09.1965
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.03.1994