Хикматуллин Салимжан Хикматуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хикматуллин Салимжан Хикматуллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1919

Дата смерти

12.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
20.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хикматуллина Хатира Халильевна

Рождение ребёнка
27.04.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хикматуллина Хатира Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.11.1952

Сын: Хикматуллин Фоат Салимович

Мать ребёнка: Хикматуллина Хатира Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хикматуллина Хатира Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хикматуллина Хатира Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хикматуллина Хатира Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хикматуллина Хатира Халильевна

Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хикматуллина Хатира Халильевна

Смерть
12.03.1994
Малое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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