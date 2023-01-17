Гранстрем (Кукина) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГранстрем (Кукина) Елена Петровна

Гранстрем (Кукина) Елена Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Гранстрем Олег Константинович

Отец ребёнка: Гранстрем Константин Андреевич

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранстрем Андрей Константинович

Отец ребёнка: Гранстрем Константин Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гранстрем Константин Андреевич

Смерть
1961
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close