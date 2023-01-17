Гранстрем (Кукина) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гранстрем Олег Константинович
Отец ребёнка: Гранстрем Константин Андреевич
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранстрем Андрей Константинович
Отец ребёнка: Гранстрем Константин Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1961