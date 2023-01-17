Гранстрем Константин Андреевич
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти05.07.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гранстрем Олег Константинович
Мать ребёнка: Гранстрем Елена Петровна
Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гранстрем Андрей Константинович
Мать ребёнка: Гранстрем Елена Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гранстрем Лидия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гранстрем Елена Петровна
Смерть
05.07.1942