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Гранстрем Константин Андреевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1877

Дата смерти

05.07.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Гранстрем Андрей-Эдуард Андреевич

Мать: Гранстрем Матильда-Екатерина София

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гранстрем Олег Константинович

Мать ребёнка: Гранстрем Елена Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гранстрем Андрей Константинович

Мать ребёнка: Гранстрем Елена Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гранстрем Лидия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранстрем Елена Петровна

Смерть
05.07.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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