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Гранстрем Олег Константинович

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Место рождения

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1918

Дата смерти

10.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Гранстрем Константин Андреевич

Мать: Гранстрем Елена Петровна

Старая Русса, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
11.11.1937

Сын: Гранстрем Константин Олегович

Мать ребёнка: Гранстрем Вера Андреевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гранстрем Вера Андреевна

Смерть
10.10.1943
Первичное место захоронения Украинская ССР, Запорожская обл., Больше-Токмакский р-н, с. Октябрьфельд
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