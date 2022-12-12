Гранстрем Олег Константинович
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти10.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Рождение ребёнка
11.11.1937
Сын: Гранстрем Константин Олегович
Мать ребёнка: Гранстрем Вера Андреевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гранстрем Вера Андреевна
Смерть
10.10.1943
Первичное место захоронения Украинская ССР, Запорожская обл., Больше-Токмакский р-н, с. Октябрьфельд