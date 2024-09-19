Монахов Юрий Иванович
Место рождения
Дата рождения13.01.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Монахова Людмила Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1975
Мать ребёнка: Монахова Людмила Андреевна