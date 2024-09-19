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Монахов Юрий Иванович

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Место рождения

Глиное, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра

Дата рождения

13.01.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Глиное, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Монахова Людмила Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Монахова Людмила Андреевна

Рождение ребёнка
10.11.1975

Сын: Монахов Игорь Юрьевич

Мать ребёнка: Монахова Людмила Андреевна

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