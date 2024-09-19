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Монахов Игорь Юрьевич

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Место рождения

Весьегонск

Дата рождения

10.11.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1975

Отец: Монахов Юрий Иванович

Мать: Монахова Людмила Андреевна

Бракосочетание
18.08.1999

Жена: Терентьева Евгения Викторовна

Рождение ребёнка
05.05.2002

Сын: Алексей Монахов

Мать ребёнка: Терентьева Евгения Викторовна

Рождение ребёнка
23.10.2003

Дочь: Монахова Александра Игоревна

Мать ребёнка: Терентьева Евгения Викторовна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

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