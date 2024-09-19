Монахов Игорь Юрьевич
Место рожденияВесьегонск
Дата рождения10.11.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1975
Отец: Монахов Юрий Иванович
Бракосочетание
18.08.1999
Рождение ребёнка
05.05.2002
Сын: Алексей Монахов
Мать ребёнка: Терентьева Евгения Викторовна
Рождение ребёнка
23.10.2003
Дочь: Монахова Александра Игоревна
Мать ребёнка: Терентьева Евгения Викторовна
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия