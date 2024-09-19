Монахова Людмила Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.08.1948
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1948
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Монахов Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1975
Отец ребёнка: Монахов Юрий Иванович