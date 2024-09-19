Монахова Людмила Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монахова Людмила Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.08.1948

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1949 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Монахов Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Монахов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
10.11.1975

Сын: Монахов Игорь Юрьевич

Отец ребёнка: Монахов Юрий Иванович

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