Митропольская Руфина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митропольская Руфина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1908 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Котриков Андрей

Мать: Котрикова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

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