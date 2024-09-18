Котрикова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.?.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.1908
Отец: Дорногин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сюнина Нина
Отец ребёнка: Котриков Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митропольская Руфина
Отец ребёнка: Котриков Андрей
Рождение ребёнка
13.03.1940
Дочь: Каногина Валентина
Отец ребёнка: Котриков Андрей
Смерть
Неизвестно