Котрикова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котрикова Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.?.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.?.1908

Отец: Дорногин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюнина Нина

Отец ребёнка: Котриков Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митропольская Руфина

Отец ребёнка: Котриков Андрей

Рождение ребёнка
13.03.1940

Дочь: Каногина Валентина

Отец ребёнка: Котриков Андрей

Смерть
Неизвестно

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