Котриков Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котриков Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митропольская Руфина

Мать ребёнка: Котрикова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сюнина Нина

Мать ребёнка: Котрикова Вера

Рождение ребёнка
13.03.1940

Дочь: Каногина Валентина

Мать ребёнка: Котрикова Вера

Смерть
1944

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