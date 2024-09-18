Котриков Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митропольская Руфина
Мать ребёнка: Котрикова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сюнина Нина
Мать ребёнка: Котрикова Вера
Рождение ребёнка
13.03.1940
Дочь: Каногина Валентина
Мать ребёнка: Котрикова Вера
Смерть
1944