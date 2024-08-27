Екатерина Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
приемная дочь Ивана Ивановича возможно Быкова в девичестве https://ya.ru/archive/catalog/d28fb86b-e943-490b-b6db-66499568025c/95
Бракосочетание
16.10.1874 ст.
Муж: Егор Васильевич
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/81
Смерть
Неизвестно