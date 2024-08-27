Егор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Васильевич

Егор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1856 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.10.1874 ст.

Жена: Екатерина Семеновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/29f4872a-6a35-4bf5-a65c-74b735ee7457/81
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.