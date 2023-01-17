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Колот Иван Иванович

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Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

14.03.1909

Дата смерти

1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909

Отец: Колот Иван Митрофанович

Мать: Колот Мария Дианисовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Колот Александр Иванович

Мать ребёнка: Колот Елизавета Васильевна

Бракосочетание
1930

Жена: Колот Елизавета Васильевна

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Колот Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Колот Елизавета Васильевна

Смерть
1971
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
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