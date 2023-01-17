Колот Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения14.03.1909
Дата смерти1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1909
Отец: Колот Иван Митрофанович
Мать: Колот Мария Дианисовна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Колот Елизавета Васильевна
Бракосочетание
1930
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936
Мать ребёнка: Колот Елизавета Васильевна
Смерть
1971
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область