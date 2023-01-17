Колот (Никитенко) Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолот (Никитенко) Елизавета Васильевна

Колот (Никитенко) Елизавета Васильевна

avatar

Место рождения

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

28.09.1912

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1912

Отец: Никитенко Василий Сысоевич

Мать: Никитенко Евдокия Евменовна

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Колот Александр Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Иванович

Бракосочетание
1930

Муж: Колот Иван Иванович

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936

Сын: Колот Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Иванович

Смерть
1980
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close