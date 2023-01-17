Колот (Никитенко) Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1912
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1912
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Колот Иван Иванович
Бракосочетание
1930
Муж: Колот Иван Иванович
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Колот Иван Иванович
Смерть
1980
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
Неизвестно