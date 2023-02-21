Колот (Божко) Мария Дианисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Божко Дианисий Иванович
Мать: Божко Васса Анисимовна
Бракосочетание
25.01.1898
Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Константиновская Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.08.1898
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
08.05.1900
Дочь: Елена Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
28.10.1901
Дочь: Погребняк Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
05.09.1903
Сын: Колот Захар Иванович
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
26.03.1908
Сын: Колот Федот Иванович
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
14.03.1909
Сын: Колот Иван Иванович
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
03.04.1911
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
12.03.1913
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
08.02.1915
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
09.06.1920
Сын: Колот Павел Иванович
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
08.10.1921
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Рождение ребёнка
20.06.1924
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович
Смерть
Неизвестно