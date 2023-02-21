Колот (Божко) Мария Дианисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колот (Божко) Мария Дианисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Божко Дианисий Иванович

Мать: Божко Васса Анисимовна

Бракосочетание
25.01.1898

Муж: Колот Иван Митрофанович

Константиновка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Константиновская Михаило-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
18.08.1898

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.05.1900

Дочь: Елена Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.10.1901

Дочь: Погребняк Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.09.1903

Сын: Колот Захар Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
26.03.1908

Сын: Колот Федот Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Колот Иван Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.04.1911

Сын: Колот Василий Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
12.03.1913

Сын: Колот Сергей Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.02.1915

Сын: Колот Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
09.06.1920

Сын: Колот Павел Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Рождение ребёнка
08.10.1921

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
20.06.1924

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Митрофанович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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