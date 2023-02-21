Божко Васса Анисимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко Васса Анисимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Колот Мария Дианисовна

Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Комар Елизавета Дианисовна

Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Божко Семён Дианисович

Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Божко Иван Дианисович

Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1895

Дочь: Кибалко Параскева Дианисовна

Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Накоренко Ирина Дианисовна

Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Дианисовна

Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божко Дианисий Иванович

Смерть
Неизвестно
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