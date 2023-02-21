Божко Васса Анисимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Колот Мария Дианисовна
Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Комар Елизавета Дианисовна
Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович
Рождение ребёнка
1891
Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1895
Дочь: Кибалко Параскева Дианисовна
Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Накоренко Ирина Дианисовна
Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Дианисовна
Отец ребёнка: Божко Дианисий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно