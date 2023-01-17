Божко Семён Дианисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Божко Дианисий Иванович
Мать: Божко Васса Анисимовна
Рождение ребёнка
24.07.1912
Мать ребёнка: Божко Евгения Никитична
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Елена Семёновна
Мать ребёнка: Божко Евгения Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Божко Евгения Никитична
Смерть
Неизвестно