Божко Семён Дианисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко Семён Дианисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Божко Дианисий Иванович

Мать: Божко Васса Анисимовна

Рождение ребёнка
24.07.1912

Сын: Божко Роман Семёнович

Мать ребёнка: Божко Евгения Никитична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Елена Семёновна

Мать ребёнка: Божко Евгения Никитична

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Божко Евгения Никитична

Смерть
Неизвестно
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