Божко (Горбулько) Евгения Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Божко (Горбулько) Евгения Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горбулько Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.07.1912

Сын: Божко Роман Семёнович

Отец ребёнка: Божко Семён Дианисович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Елена Семёновна

Отец ребёнка: Божко Семён Дианисович

Ивановка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Божко Семён Дианисович

Смерть
Неизвестно
Преображенка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
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