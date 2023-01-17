Божко (Горбулько) Евгения Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горбулько Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.07.1912
Отец ребёнка: Божко Семён Дианисович
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Елена Семёновна
Отец ребёнка: Божко Семён Дианисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Преображенка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область