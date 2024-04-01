Сорокина (Буторина) Анна Флорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокина (Буторина) Анна Флорова

Сорокина (Буторина) Анна Флорова

avatar

Место рождения

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

По 1924

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Буторин Флор Казак Выс. Камышловского Георгиев

Мать: Буторина (Кряжева ?) Елена Никитина

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
31.10.1905

Сын: Сорокин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Мещанская вдова Анна Никитина Филипова
Рождение ребёнка
09.08.1907

Дочь: Белова (Сорокина) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
ГВ Сорокин КВ Сорокина
Рождение ребёнка
19.09.1911

Сын: Сорокин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Мих Мих Бородихин и казачья жена Марфа Ефремова Сорокина
Рождение ребёнка
23.11.1913

Дочь: (Сорокина) Августа Васильевна

Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
07.11.1915

Сын: Сорокин Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич

ГВ и АВ Сорокины
Рождение ребёнка
15.?.1917

Сын: Сорокин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Смерть
По 1924

Мы используем куки для улучшения работы сайта.