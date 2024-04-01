Сорокина (Буторина) Анна Флорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиПо 1924
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1905
Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич
Мещанская вдова Анна Никитина Филипова
Рождение ребёнка
09.08.1907
Дочь: Белова (Сорокина) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич
ГВ Сорокин КВ Сорокина
Рождение ребёнка
19.09.1911
Сын: Сорокин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич
Мих Мих Бородихин и казачья жена Марфа Ефремова Сорокина
Рождение ребёнка
23.11.1913
Дочь: (Сорокина) Августа Васильевна
Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
07.11.1915
Сын: Сорокин Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич
ГВ и АВ Сорокины
Рождение ребёнка
15.?.1917
Сын: Сорокин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Сорокин Василий Васильевич
Смерть
По 1924