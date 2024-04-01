Буторин Флор Казак Выс. Камышловского Георгиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1844
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Рождение ребёнка
04.02.1875
Мать ребёнка: Буторина Елена Никитина
Рождение ребёнка
11.08.1885
Сын: Буторин Федор Флоров
Мать ребёнка: Буторина Елена Никитина
Рождение ребёнка
Около 1888
Дочь: Сорокина Анна Флорова
Мать ребёнка: Буторина Елена Никитина
Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буторина Елена Никитина
Смерть
После 1917