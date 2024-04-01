Буторин Флор Казак Выс. Камышловского Георгиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буторин Флор Казак Выс. Камышловского Георгиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1844

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844

Отец: Буторин Егор (Георгий) Алексеевич

Мать: Буторина Ксения Васильева

Рождение ребёнка
04.02.1875

Сын: Буторин Феоктист Флоров

Мать ребёнка: Буторина Елена Никитина

Рождение ребёнка
11.08.1885

Сын: Буторин Федор Флоров

Мать ребёнка: Буторина Елена Никитина

Рождение ребёнка
Около 1888

Дочь: Сорокина Анна Флорова

Мать ребёнка: Буторина Елена Никитина

Камышлово, Аккайынский район, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буторина Елена Никитина

Смерть
После 1917
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