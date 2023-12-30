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Гущин Иван Антипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Гущин Антип Филиппов

Мать: Гущина Татьяна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Гущина Анна Иванова

Мать ребёнка: Гущина Евдокия

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гущина Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Гущина Евдокия

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гущина Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Гущина Евдокия

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гущина Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Гущина Евдокия

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гущин Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Гущина Евдокия

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гущин Иаков Иванов

Мать ребёнка: Гущина Евдокия

Смерть
Неизвестно

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