Гущин Иван Антипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Гущин Антип Филиппов
Мать: Гущина Татьяна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Гущина Анна Иванова
Мать ребёнка: Гущина Евдокия
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гущина Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Гущина Евдокия
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гущина Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Гущина Евдокия
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гущина Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Гущина Евдокия
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гущин Кирилл Иванов
Мать ребёнка: Гущина Евдокия
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гущин Иаков Иванов
Мать ребёнка: Гущина Евдокия
Смерть
Неизвестно