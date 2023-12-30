Гущина Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Гущина Анна Иванова
Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гущина Прасковья Иванова
Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Гущина Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Гущина Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов
Рождение ребёнка
1828
Сын: Гущин Кирилл Иванов
Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гущин Иаков Иванов
Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов
Смерть
Неизвестно