Гущина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Гущина Анна Иванова

Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гущина Прасковья Иванова

Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Гущина Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Гущина Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Гущин Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гущин Иаков Иванов

Отец ребёнка: Гущин Иван Антипов

Смерть
Неизвестно

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