Шахов Яков Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Шахов Алексей Иванов
Мать: Шахова Домна Яковлевна
Бракосочетание
1908
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Шахова Агриппина Захаровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ольга Яковлевна
Мать ребёнка: Шахова Агриппина Захаровна
Смерть
Неизвестно