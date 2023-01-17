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Шахов Яков Алексеевич

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Шахов Алексей Иванов

Мать: Шахова Домна Яковлевна

Бракосочетание
1908

Жена: Шахова Агриппина Захаровна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Шахова Агриппина Захаровна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ольга Яковлевна

Мать ребёнка: Шахова Агриппина Захаровна

Смерть
Неизвестно
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