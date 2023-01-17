Шахова (Бельских) Агриппина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Бельских) Агриппина Захаровна

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Место рождения

Орловка

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Бельских Захар Тимофеев

Мать: Бельских Дарья Сергеева

Бракосочетание
1908

Муж: Шахов Яков Алексеевич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Шахов Яков Алексеевич

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Шахов Яков Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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