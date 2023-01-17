Шахова (Бельских) Агриппина Захаровна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Бельских Захар Тимофеев
Мать: Бельских Дарья Сергеева
Бракосочетание
1908
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Шахов Яков Алексеевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Шахов Яков Алексеевич
Смерть
Неизвестно