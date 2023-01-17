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Бельских Захар Тимофеев

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Место рождения

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: Бельских Тимофей Иванов

Мать: Бельских Александра Андреева

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1884

Жена: Бельских Дарья Сергеева

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Шахова Агриппина Захаровна

Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Екатерина Захаровна

Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
1895

Сын: Бельских Семен Захарович

Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
1898

Сын: Бельских Константин Захарович

Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Пелагея Захаровна

Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
1903

Сын: Бельских Федот Захарович

Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Анна Захаровна

Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева

Смерть
Неизвестно
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