Бельских Захар Тимофеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Бракосочетание
1884
Жена: Бельских Дарья Сергеева
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Шахова Агриппина Захаровна
Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Екатерина Захаровна
Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
1898
Сын: Бельских Константин Захарович
Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Пелагея Захаровна
Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Анна Захаровна
Мать ребёнка: Бельских Дарья Сергеева
Смерть
Неизвестно