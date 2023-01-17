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Бельских Александра Андреева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1832

Дата смерти

1890

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1862

Сын: Бельских Гавриил Тимофеев

Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1866

Сын: Бельских Захар Тимофеев

Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Гулевских Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: Полухина Анастасия Тимофеева

Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов

Бурдино, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Черникова Наталья Тимофеева

Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельских Тимофей Иванов

Смерть
1890
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