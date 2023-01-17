Бельских Александра Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1832
Дата смерти1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1862
Сын: Бельских Гавриил Тимофеев
Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1866
Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Гулевских Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: Полухина Анастасия Тимофеева
Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Черникова Наталья Тимофеева
Отец ребёнка: Бельских Тимофей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1890