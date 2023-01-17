Шахова (Решетникова) Домна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Решетникова) Домна Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

1901

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1850 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1886

Муж: Шахов Алексей Иванов

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Озёрье, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1901
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