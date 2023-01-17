Шахова (Решетникова) Домна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1886
Муж: Шахов Алексей Иванов
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Озёрье, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1901