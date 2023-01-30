Калмыкова (Шахова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
1904
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Калмыков Никита Васильевич
Отец ребёнка: Калмыков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
02.10.1916 ст.
Отец ребёнка: Калмыков Василий Сергеевич
Рождение ребёнка
10.08.1918 ст.
Сын: Калмыков Александр Васильевич
Отец ребёнка: Калмыков Василий Сергеевич
Смерть
Неизвестно