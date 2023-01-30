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Калмыкова (Шахова) Анна Алексеевна

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Шахов Алексей Иванов

Мать: Шахова (Решетникова) Домна Яковлевна

Бракосочетание
1904

Муж: Калмыков Василий Сергеевич

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Калмыков Никита Васильевич

Отец ребёнка: Калмыков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
02.10.1916 ст.

Сын: Калмыков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Калмыков Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
10.08.1918 ст.

Сын: Калмыков Александр Васильевич

Отец ребёнка: Калмыков Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

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