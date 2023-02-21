Калмыков Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмыков Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1904

Жена: Калмыкова Анна Алексеевна

Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Калмыков Никита Васильевич

Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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