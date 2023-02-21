Калмыков Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1904
Жилинка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1905
Сын: Калмыков Никита Васильевич
Мать ребёнка: Калмыкова Анна Алексеевна
Смерть
Неизвестно