Бронников Емельян Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец: Бронников Иван Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Бронникова Акилина Емельяновна
Мать ребёнка: - Агафья -
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1834 ст.
Дочь: Бронникова Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: - Агафья -
Смерть
Неизвестно