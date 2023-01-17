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Бронников Емельян Иванович

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Место рождения

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: Бронников Иван Яковлевич

Мать: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Бронникова Акилина Емельяновна

Мать ребёнка: - Агафья -

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1834 ст.

Дочь: Бронникова Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: - Агафья -

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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