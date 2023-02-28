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Бронникова Екатерина Емельяновна

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Место рождения

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено ?.02.1834 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.02.1834 ст.

Отец: Бронников Емельян Иванович

Мать: - Агафья -

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
08.11.1854

Муж: Усачёв Яков Иванович

Бракосочетание
08.11.1854 ст.

Муж: Усачёв Яков Иванович

Рождение ребёнка
10.06.1857 ст.

Сын: Усачёв Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1858 ст.

Дочь: Усачёва Прасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1859 ст.

Дочь: Усачёва Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
21.05.1865 ст.

Сын: Усачёв Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.04.1866 ст.

Сын: Усачёв Семён Яковлевич

Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1872 ст.

Сын: Усачёв Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1873 ст.

Дочь: Усачёва Матрёна Яковлевна

Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1880 ст.

Дочь: Усачёва Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1884 ст.

Дочь: Усачёва Агрипина Яковлевна

Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович

Игнатьевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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