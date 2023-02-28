Бронникова Екатерина Емельяновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.02.1834 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено ?.02.1834 ст.
Отец: Бронников Емельян Иванович
Мать: - Агафья -
Бракосочетание
08.11.1854
Муж: Усачёв Яков Иванович
Бракосочетание
08.11.1854 ст.
Муж: Усачёв Яков Иванович
Рождение ребёнка
10.06.1857 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1858 ст.
Дочь: Усачёва Прасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович
Рождение ребёнка
22.12.1859 ст.
Дочь: Усачёва Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1865 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович
Рождение ребёнка
24.04.1866 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович
Рождение ребёнка
13.08.1872 ст.
Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович
Рождение ребёнка
1873 ст.
Дочь: Усачёва Матрёна Яковлевна
Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович
Рождение ребёнка
1880 ст.
Дочь: Усачёва Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович
Рождение ребёнка
1884 ст.
Дочь: Усачёва Агрипина Яковлевна
Отец ребёнка: Усачёв Яков Иванович
Смерть
Неизвестно