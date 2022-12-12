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- Агафья -

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1804 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.

Дочь: Бронникова Акилина Емельяновна

Отец ребёнка: Бронников Емельян Иванович

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1834 ст.

Дочь: Бронникова Екатерина Емельяновна

Отец ребёнка: Бронников Емельян Иванович

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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