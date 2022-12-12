- Агафья -
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1804 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1832 ст.
Дочь: Бронникова Акилина Емельяновна
Отец ребёнка: Бронников Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено ?.02.1834 ст.
Дочь: Бронникова Екатерина Емельяновна
Отец ребёнка: Бронников Емельян Иванович
Смерть
Неизвестно