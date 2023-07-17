Крашенинников Стефан (Степан) Никифорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Крашенинников Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Василий Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крашенинников Григорий Стефанович (Степанович)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1893
Сын: Крашенинников Александр Степанович (Стефанович )
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно