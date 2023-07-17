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Крашенинников Стефан (Степан) Никифорович

Место рождения

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Крашенинников Никифор

Мать: не указана

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крашенинников Григорий Стефанович (Степанович)

Мать ребёнка: не указана

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1893

Сын: Крашенинников Александр Степанович (Стефанович )

Мать ребёнка: не указана

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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