Крашенинников Григорий Стефанович (Степанович)
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: Крашенинников Стефан (Степан) Никифорович
Мать: не указана
Восприемник
09.10.1916 ст.
Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник Николая, сына отставника рядового Александра Стефанова Крашенинникова деревни Кувыкова и законной жены его Анисии Димитриевой. Второй восприемник: девица деревни Кувыкова Марфа Димитриева.
Смерть
Неизвестно