Крашенинников Григорий Стефанович (Степанович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крашенинников Григорий Стефанович (Степанович)

Место рождения

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крашенинников Стефан (Степан) Никифорович

Мать: не указана

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник
09.10.1916 ст.
Медведерово, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемник Николая, сына отставника рядового Александра Стефанова Крашенинникова деревни Кувыкова и законной жены его Анисии Димитриевой. Второй восприемник: девица деревни Кувыкова Марфа Димитриева.
Смерть
Неизвестно