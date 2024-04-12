Крашенинников Василий Степанович
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Неизвестно
Отец: Крашенинников Стефан (Степан) Никифорович
Пропал без вести (военное)
15.07.1916 ст.
Крашеников Василий Степанович Должность/Звание рядовой Воинская часть 172-й пехотный Лидский полк Место рождения Уфимская губ., Уфимский уезд, Петропавловская вол., Кувыкова Причина выбытия пропал б... Показать все
Смерть
Неизвестно