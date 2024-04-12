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Крашенинников Василий Степанович

Место рождения

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крашенинников Стефан (Степан) Никифорович

Мать: не указана

Кувыково, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Пропал без вести (военное)
15.07.1916 ст.
Крашеников Василий Степанович Должность/Звание рядовой Воинская часть 172-й пехотный Лидский полк Место рождения Уфимская губ., Уфимский уезд, Петропавловская вол., Кувыкова Причина выбытия пропал б... Показать все
Смерть
Неизвестно
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