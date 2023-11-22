Евдокия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1787
Сын: Дмитрий Иовлев
Отец ребёнка: Иов Яковлев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Пелагия Иовлева
Отец ребёнка: Иов Яковлев
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Харитина Иовлева
Отец ребёнка: Иов Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иов Яковлев
Смерть
Неизвестно