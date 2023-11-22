Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Дмитрий Иовлев

Отец ребёнка: Иов Яковлев

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Пелагия Иовлева

Отец ребёнка: Иов Яковлев

Рождение ребёнка
1798

Дочь: Харитина Иовлева

Отец ребёнка: Иов Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иов Яковлев

Смерть
Неизвестно
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