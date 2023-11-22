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Харитина Иовлева
Харитина Иовлева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Иов Яковлев
1758 г.р.
Мать
Евдокия Федорова
1761 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Иов Яковлев
Мать:
Евдокия Федорова
Смерть
Неизвестно
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