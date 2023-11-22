Дмитрий Иовлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДмитрий Иовлев

Дмитрий Иовлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1758 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Иов Яковлев

Мать: Евдокия Федорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close